De overeenkomst tussen het ministerie van Volksgezondheid en de Stichting Open Nederland (SON) is wel transparant, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. De private stichting krijgt 925 miljoen euro van het Rijk om sneltests uit te voeren voor evenementen, maar onderzoeksplatform Follow the Money stelde dinsdag dat die overeenkomst onduidelijk en niet transparant is.

In het kort Het demissionaire kabinet begint deze maand met proeven met toegangstests om bezoeken aan onder meer musea, dierentuinen, theaters en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Bezoekers kunnen bij een teststraat van de Stichting Open Nederland een sneltest ondergaan. Bij een negatief resultaat mogen zij naar binnen. Er moeten dagelijks 400.000 tests beschikbaar zijn.

Er ontstond vervolgens ophef in de Kamer over het gebrek aan toezicht op de stichting. Uit de statuten blijkt dat er geen raad van toezicht is en dat ook informatie over transparantie, verantwoording en eisen voor de besteding ontbreekt. Daarbovenop mogen de drie bestuurders zelf hun beloning vaststellen.

De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het ministerie echter wel degelijk "veiligheidskleppen" heeft ingebouwd om toezicht te houden op hoe het geld wordt besteed. Zo zijn er verschillende fasen waarin wordt besloten om wel of niet door te gaan met de opdracht. Per fase is een bepaald budget beschikbaar, schrijft de minister.

"Ook krijgt het ministerie inzicht in de activiteiten en kosten en moet SON periodiek rapporteren over de uitvoering en realisatie. Dit wordt gecontroleerd door een externe accountant. Daarnaast worden de processen van leveranciers door een onafhankelijke, externe partij, getoetst", aldus De Jonge. Verder staat in het contract dat de stichting "zoveel mogelijk openbaar en transparant" moet handelen.

Hoewel SON het totale bedrag tot haar beschikking krijgt, benadrukt de minister dat de 925 miljoen euro niet in ´één keer wordt overgemaakt. "Het kabinet besluit immers steeds per fase om de testcapaciteit verder op te schalen. Dit betekent dat ook de bevoorschotting van de stichting per fase loopt; op basis van een begroting waarop kan worden bijgestuurd." Tot dusver is 5,1 miljoen euro van het totale bedrag overgemaakt naar SON.

De Jonge schrijft dat het bovendien nog onduidelijk is of het volledige bedrag van 925 miljoen euro nodig is. Dit hangt volgens hem uiteindelijk af van hoelang toegangstesten nuttig en nodig zijn door het coronavirus en beslist het kabinet hierover. Geld dat overblijft moet de stichting terug overmaken naar VWS.

Geen openbare aanbesteding

Voor de opdracht was geen openbare aanbesteding gehouden, wat tegen de Europese regels is. De Jonge verdedigt die keuze door de snelheid die er volgens hem bij gebaat was. "Een verkorte aanbestedingsprocedure duurt al gauw minimaal zes tot acht weken, waarna vervolgens het werk nog zou moeten beginnen. De wens was echter om in februari/maart van start te kunnen gaan met de toegangstesten. Om die reden heb ik vanwege de snelheid, in afwijking van de aanbestedingsregels, de Stichting (Open Nederland, red.) financieel in de gelegenheid gesteld om dit te realiseren."

Voor de eerste fase werkt SON met Lead Healthcare om de sneltesten te realiseren. Ook voor die testen werd, tegen de regels in, geen aanbesteding gehouden. Dat was aanleiding voor tientallen commerciële sneltestbedrijven om een kort geding aan te spannen tegen SON en de Staat. Dat kort geding dient later op donderdag. Volgens de testbedrijven heeft de stichting onterecht Lead Healthcare voorgetrokken om honderdduizenden toegangstesten uit te voeren.

De Jonge benadrukt dat SON voor verdere uitbreiding van de testcapaciteit de aanbestedingsregels wel moet volgen. Dat zou betekenen dat ook andere commerciële testbedrijven de diensten kunnen gaan aanbieden.

Donderdag gaat de Kamer met de minister onder meer in debat over de ophef rondom de snelteststichting.