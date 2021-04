De dood van een 77-jarige man in Noordwijkerhout die maandag kort na het krijgen van zijn coronavaccin overleed, heeft geen verband met die vaccinatie. Dat meldt de GGD na onderzoek naar de doodsoorzaak.

De familie van de man liet weten het belangrijk te vinden bekend te maken dat het Pfizer-vaccin geen rol speelde bij zijn dood. Verdere details over de doodsoorzaak werden niet gedeeld.

De GGD meldt dat uit onderzoek van bijwerkingencentrum Lareb is gebleken dat de man een natuurlijke dood is gestorven, die niks met de vaccinatie te maken heeft.

De man werd maandag onwel op de parkeerplaats van de vaccinatielocatie in Noordwijkerhout (Zuid-Holland), vlak nadat hij was gevaccineerd met het coronavaccin van Pfizer/BioNTech.

Medewerkers van de vaccinatielocatie, onder wie een arts en EHBO'ers, hebben zich meteen over hem ontfermd. Aansluitend is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later die dag overleed.