Nederland stelt het gebruik van de geleverde Janssen-vaccins uit nadat farmaceut Johnson & Johnson opriep de vaccins tijdelijk niet in te zetten. Dat meldt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge woensdag. De farmaceut gaf het advies om de vaccins voorlopig niet in te zetten uit voorzorg, nadat in de Verenigde Staten zes vrouwen ernstige tromboseklachten ontwikkelden nadat zij waren ingeënt. Nederland wil nu het onderzoek van EMA naar het vaccin afwachten, aldus De Jonge.

Wat is er aan de hand met het Janssen-vaccin?

Dinsdag pauzeerde Johnson & Johnson de uitrol van het Janssen-vaccin in Europa nadat in de VS, het enige land dat al met Janssen prikt, zes meldingen bekend werden van ernstige trombose plus een bloedplaatjestekort na vaccinatie. De VS zette al bijna zeven miljoen prikken met het Janssen-vaccin.

Dat is omgerekend één melding per 1,17 miljoen gevaccineerden. Wanneer miljoenen mensen worden gevaccineerd, kunnen sommigen ook door toeval kort daarna klachten krijgen.

Of de ziekte echt door het vaccin komt, moet nog blijken uit onderzoek. Tot er meer bekend is, heeft de VS vaccinatie met het Janssen-vaccin stilgelegd.

De Europese toezichthouder versnelt zijn onderzoek en hoopt volgende week met een oordeel te komen. Dan oordeelt het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC of verdere actie ondernomen moet worden. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA en andere internationale autoriteiten. Ook het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBS) helpt mee.

Nederland ontving deze week de eerste 79.200 vaccindoses van het vaccin. Daarmee kunnen evenveel personen gevaccineerd worden, gezien maar één prik noodzakelijk is om het vaccin optimaal te laten werken. Bij de vaccins die op dit moment in Nederland gebruikt worden, is een tweede prik nodig.

Volgens de oorspronkelijke planning zou het Janssen-vaccin later deze maand voor het eerst worden toegediend.

Ook andere landen hebben woensdag besloten de eerste prikken met het vaccin later toe te dienen. Zweden last een prikpauze in en naar verluidt neemt Denemarken eenzelfde besluit. Frankrijk gaat vooralsnog gewoon 55-plussers inenten met het Janssen-vaccin.

De Jonge maakt zich minder zorgen dan om AstraZeneca-vaccin

Minister De Jonge liet dinsdag weten nog niet zo bezorgd te zijn om het Janssen-vaccin als om bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin, waarvan Nederland vorige week stopte met het inenten van mensen onder de zestig.

Wel zei hij te hopen dat niet hoeft worden gestopt met het inenten van zestigminners. "Dat zou invloed hebben op het vaccinatieschema, dan hebben we met elkaar een probleem."