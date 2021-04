Denemarken wil stoppen met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin, zo meldt TV 2 woensdag op basis van bronnen. Daarnaast zou het land willen wachten met de toediening van het Janssen-vaccin van farmaceut Johnson & Johnson.

Als het land het AstraZeneca-vaccin niet meer inzet, zou de vaccinatiecampagne van het land ongeveer twee weken vertraging oplopen. Denemarken besloot vorige maand al het gebruik van het AstraZeneca-vaccin stil te leggen. Het ging toen nog om een tijdelijke stop.

Søren Brostrøm, directeur van de Deense gezondheidsautoriteit, stelde in een toelichting dat de niet al te zorgwekkende gezondheidssituatie in Denemarken meespeelt in het besluit. Als de zorg door een groter aantal besmettingen meer onder druk had gestaan, had hij "zonder enige aarzeling" het AstraZeneca-vaccin wel toegestaan voor gebruik.

Johnson & Johnson maakte dinsdag bekend de levering van Janssen-vaccins in de EU uit te stellen. Het moederbedrijf nam dit besluit nadat in de Verenigde Staten zes vrouwen ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes hadden ontwikkeld. Daar werd vervolgens na ruim zeven miljoen inentingen een prikpauze ingelast. Denemarken lijkt dit voorbeeld te volgen.

Nederland zou deze week beginnen met het toedienen van dit vaccin. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weet nog niet precies wat er met de vaccinatieplanning gebeurt als de Janssen-prik zou wegvallen.

