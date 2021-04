Als het kabinet te snel de eerste stap in het versoepelingsplan neemt, volgt er een hogere coronapiek die bovendien vier weken langer zal aanhouden dan bij een latere versoepeling. Daarvoor waarschuwt het Outbreak Management Team (OMT) woensdag in een advies aan het kabinet.

De afschaffing van de avondklok en heropening van terrassen zijn onderdeel van de eerste versoepelingen. "Als alle versoepelingen van stap 1 uit de routekaart te vroeg doorgevoerd worden, verlengt dat de tijdsduur van de piekbezetting met ongeveer vier weken", aldus de deskundigen.

Het OMT, op dit vlak het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, pleitte er dan ook voor om nog geen grote versoepelingen door te voeren. De experts verwachten dat de coronapiek zich eind april of begin mei aandient, omdat het kabinet het huidige maatregelenpakket in stand heeft gehouden.

"Pas als de piek met zekerheid is gepasseerd, adviseert het OMT om tot versoepelingen over te gaan", citeert demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de experts in een Kamerbrief.

Grote onzekerheid rond verwachte coronapiek

Hoe hoog de piek wordt, is echter onzeker. Het OMT zegt dat het aantal ic-opnames kan oplopen van 800 tot 850, maar houdt ook serieus rekening met 1.000 coronapatiënten op de ic's.

De hoeveelheid ziekenhuis- en ic-opnames hangt af van het effect van de huidige maatregelen en in hoeverre de vaccinatiecampagne volgens planning verloopt.

Het OMT had nog geen rekening gehouden met de prikpauze en de beslissing om zestigminners het AstraZeneca-vaccin niet meer toe te dienen. Daarnaast zijn ook de leveringen door farmaceut Janssen stilgelegd, omdat er onderzoek wordt gedaan naar een mogelijke link tussen het coronavaccin van dit Leidse bedrijf en zeldzame trombose.