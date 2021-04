Naast olympiërs krijgen nog enkele groepen voorrang bij het krijgen van een coronavaccin, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Kamer. Het gaat om ongeveer 13.000 personen die beschermd wonen in de ggz, 2.200 ggz-patiënten in kleinschalige wooninitiatieven, agenten van de Mobiele Eenheid (ME) en medewerkers van ambassades en Consulaten-Generaal en hun families.

Het is nog niet bekend wanneer deze groepen hun eerste prik kunnen verwachten.

Volgens De Jonge is het belangrijk om ME'ers sneller te vaccineren omdat eventuele besmettingen binnen die groep kunnen leiden tot capaciteitsproblemen. "Met het oog op de continuïteit van de veiligheid op straat, is het van belang dat bij eventuele verstoringen van de openbare orde met voldoende personeel snel en adequaat kan worden ingegrepen."

Ook ambassademedewerkers en hun families in het buitenland krijgen voorrang, omdat zij volgens de minister vaak wonen in landen met "forse coronauitbraken en gebrekkige medische voorzieningen". Hierdoor is er geen sprake meer van een veilige werkomgeving. Deze mensen krijgen waarschijnlijk het Janssen-vaccin.

Dinsdag werd al bekend dat Olympische topsporters eerder een coronavaccin kunnen krijgen. Dit zou gaan om een groep van ongeveer tweehonderd atleten die zich al hebben gekwalificeerd voor de Spelen in Japan deze zomer.

Het is nog niet bekend of andere groepen later een prik krijgen, nu andere groepen eerder aan de beurt zijn. De Telegraaf meldde dinsdag dat 30.000 medewerkers in de jeugdzorg geen voorrang meer krijgen, terwijl dit in eerste instantie wel de bedoeling was.

Kabinet kwam dinsdag met stappenplan

Het kabinet kwam dinsdag tijdens de persconferentie met een stappenplan om de samenleving weer te heropenen, maar omdat er nog veel onzeker is zijn de data waarop nog onzeker. Volgende week dinsdag neemt het kabinet opnieuw een besluit over het aanpassen van de maatregelen.

Mogelijk verdwijnt de avondklok op 28 april. Op die datum staat de eerste stap (zeer ernstig) gepland. Ook zouden vanaf dan de terrassen weer open kunnen en mogen mensen twee in plaats van één bezoeker thuis ontvangen.