Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven dinsdag weer een persconferentie over de coronamaatregelen. In dit artikel beantwoorden we vragen die jullie via NUjij instuurden.

Veel van jullie vragen gingen over wanneer specifieke winkels, instanties en/of openbare locaties weer open gaan. Voor de meeste daarvan geldt dat Rutte benadrukte dat er vanaf nu per week gekeken wordt wat er mogelijk is.

De premier wil liever geen exacte data meer noemen, omdat die beloften kunnen worden ingehaald door de realiteit van het virus. Minister De Jonge zei daarover dat "het virus zich niet houdt aan ons schema".

Hoe zit het met de Braziliaanse variant van COVID-19?

De Braziliaanse P1-variant wint volgens het RIVM langzaam terrein in Nederland, maar is nog relatief weinig opgedoken. Eind maart werd bij 1,5 procent van de positieve testen in Nederland de Braziliaanse variant aangetroffen.

Het merendeel van de positieve tests in Nederland (meer dan 90 procent) betreft nog altijd de Britse variant. Of de Braziliaanse variant echt besmettelijker is, moet nog nader worden onderzocht.

Wanneer gaan de doorstroomlocaties open?

De doorstroomlocaties buiten, zoals de dierentuin, gaan open bij stap 2, dus vanaf 11 mei. Vanaf de volgende stap op 26 mei gaan ook de binnenlocaties open. Hier vallen bijvoorbeeld de musea onder. De openingen van deze plekken zijn wel allemaal onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer mogen we weer op vakantie binnen en buiten Europa?

Tot in ieder geval 15 mei geldt er een negatief reisadvies voor het buitenland, ongeacht of dat binnen of buiten Europa is. Dat betekent dat men wordt opgeroepen om alleen een reis te maken als die echt noodzakelijk is, zoals voor een cruciale medische afspraak. Indien het kabinet dat nodig acht, kan het negatieve reisadvies ook tot na 15 mei worden verlengd. Hier kan je het actuele reisadvies bekijken.

Waarom krijgt een 59-jarige geen AstraZeneca terwijl een 61-jarige wel het vaccin met kans op ernstige bijwerkingen krijgt?

Volgens de Gezondheidsraad is het AstraZeneca-vaccin sowieso geschikt voor mensen boven de zestig jaar. "Het vaccin is veilig en effectief voor die leeftijdsgroep, en dus ook broodnodig", zei minister De Jonge daarover tijdens de persconferentie.

De Jonge benadrukte dat er voor mensen onder de zestig "voldoende alternatieven zijn".

Uit onderzoek is gebleken dat het vaccinrisico voor zestig-minners niet in verhouding staat tot het risico op ernstige corona.

385 Rutte over versoepelingen: '21 april is écht te vroeg'

Waarom kunnen er artsen naar Curaçao terwijl er in Nederland zelf juist een groot gebrek aan ziekenhuispersoneel is?

Nederland heeft tot op heden enkele tientallen zorgmedewerkers naar Curaçao gestuurd om te helpen met het vaccinatietraject. Ook stuurt Nederland medische apparatuur, zoals beademingsapparaten. Aan zowel medisch personeel als apparatuur is op Curaçao een groot gebrek.

Hoe wordt de opening van de hogescholen gezien?

Vanaf 26 april mogen hogescholen en universiteiten weer deels open. Voor het hoger onderwijs geldt nog steeds, zoals eerder aangekondigd, dat studenten vanaf 26 april één dag per week les op locatie kunnen volgen. Dat kan echter alleen als de besmettingscijfers dit toelaten.

Wanneer is het mogelijk om theorie-examens weer te doen bij het CBR?

In ieder geval tot en met 27 april mag het CBR nog geen theorie-examens voor de auto, motor, bromfiets en recreatievaart afnemen. Ook hier wordt vervolgens per week bekeken wat er mogelijk is.