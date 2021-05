Zuid-Afrika gaat sneller vaccineren

De vaccinatiecampagne in Zuid-Afrika gaat vanaf maandag een versnelling hoger. Zorgpersoneel en 60-plussers kunnen dan op 87 plekken verspreid over het land een inenting met het Pfizer-vaccin krijgen. Met een nieuwe levering zijn er daarvan bijna 1 miljoen doses binnen. Eind juni moeten dat er 4,5 miljoen zijn. Daarnaast worden 2 miljoen doses van het Janssen-vaccin verwacht, zei minister Zweli Mkhize van Volksgezondheid. Hij verwacht dat het vaccinatietempo in de loop van deze maand flink oploopt.



Zuid-Afrika begon half februari vertraagd met vaccineren, nadat de autoriteiten hadden besloten de ingeslagen AstraZeneca-vaccins niet te gebruiken omdat die minder goed zouden werken tegen de Zuid-Afrikaanse virusvariant. Vorige maand stopte het land tijdelijk met het toedienen van het Janssen-vaccin in verband met zeldzame bijwerkingen. Deze week valt het besluit of dat wordt hervat.



In totaal zijn vaccins voor 46 miljoen Zuid-Afrikanen besteld. Het virus heeft Zuid-Afrika het hardst getroffen op het continent. Tot nu toe heeft het land een kleine half miljoen zorgmedewerkers ingeënt en heeft het meer dan 55.000 coronagerelateerde sterfgevallen en ruim 1,6 miljoen besmettingen geregistreerd.