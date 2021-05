Aantal coronabesmettingen in Moskou neemt weer toe

Moskou kampt weer met een stijgende lijn van de coronacijfers. In 24 uur tijd registreerden de gezondheidsautoriteiten in de Russische hoofdstad 3.719 nieuwe besmettingsgevallen. Het waren er voor de vierde dag op rij meer dan drieduizend.



Burgemeester Sergej Sobjanin van Moskou sprak zondag op televisie zijn verontrusting uit. Hij weet de toename onder meer aan de week vakantie in mei. Tijdens die vrije dagen gingen de Moskovieten aanzienlijk minder naar een dokter, waardoor virusinfecties pas later aan het licht kwamen. Daarnaast gelden er in Moskou al maanden amper beperkingen.



Sobjanin is bovendien niet te spreken over het vaccinatietempo in zijn stad met twaalf miljoen inwoners. In Moskou zouden in vergelijking met andere Europese metropolen tot dusver veel minder inwoners zijn ingeënt. In heel Rusland is pas ongeveer 11 procent van de bevolking gevaccineerd.