Ziekenhuizen nemen weer strengere coronamaatregelen

Engeland heropent: vrijwel alle coronamaatregelen verdwijnen

Vrijwel alle nog resterende coronamaatregelen in Engeland verdwijnen. Zo hoeven mensen geen afstand meer te houden en is thuiswerken niet langer verplicht. Ook uitgaan en grote evenementen zijn weer mogelijk nu een groot deel van de bevolking is gevaccineerd. Nachtclubs gaan voor het eerst in maanden open en een zitplek in de horeca is niet langer verplicht. Voor onder meer bruiloften, concerten, bioscopen en sportwedstrijden geldt voortaan geen maximaal aantal bezoekers.



Engelsen hoeven zich in het dagelijks leven bijna niet meer aan coronamaatregelen te houden, maar de regering verwacht wel dat ze zichzelf en anderen beschermen door weloverwogen keuzes te maken. Mondkapjes zijn niet wettelijk verplicht, maar die worden wel geadviseerd in het openbaar vervoer en op andere drukke plekken. Sommige vervoerders en winkels houden vast aan een mondkapjesplicht. Er gelden daarnaast ook nog regels voor mensen die COVID-19 hebben, mogelijk besmet zijn of uit risicogebieden komen.