Ziekenhuisopnames in Suriname flink gestegen

Gebrek aan begraafplaatsen in Peru door pandemie

Peru worstelt al meer dan een jaar met de coronapandemie, maar nu komt daar een tweede crisis bij: het gebrek aan begraafplaatsen. Het probleem treft niet alleen familieleden van mensen die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden, maar alle inwoners van het Zuid-Amerikaanse land.



Sommige families nemen het heft in eigen hand en graven clandestiene graven in gebieden rondom een van de 65 begraafplaatsen in de hoofdstad Lima. De afgraving in een arme buurt in Lima werd live uitgezonden op televisie. Dat trok de aandacht van de autoriteiten waarna zij de families een plek op een van de begraafplaatsen aanboden.



Het gebrek aan begraafplaatsen komt op het moment dat het land de dodelijkste periode van de pandemie meemaakt. Meer dan 64.300 mensen die positief werden getest op COVID-19 zijn overleden, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat aantal is waarschijnlijk hoger. Sinds april sterft er elke vier minuten een geïnfecteerd persoon in Peru. Een bed in het ziekenhuis is zo zeldzaam dat sommige families op sociale media een lever, auto of stuk land aanbieden in ruil voor een plekje op de intensive care.