Giro555 open voor coronabestrijding in arme landen

De samenwerkende hulporganisaties openen woensdag Giro555 voor een nationale actie om corona te bestrijden in arme en kwetsbare landen. Aftrap is de vaccinatie-locatie bij De Jaarbeurs in Utrecht. "Of je nou in Afrika, Europa of Azië woont: het is pas veilig wanneer iedereen gevaccineerd is", zegt Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555.



"De ramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is", zeggen de hulporganisaties. Zij maken zich ook grote zorgen over de situatie in Nepal. Het ingezamelde geld is voor coronaslachtoffers en voor het mogelijk maken van vaccineren in kwetsbare landen. Ook wordt er medische noodhulp mee bekostigd.



De hulporganisaties achter de actie zijn: Stichting Vluchteling, Cordaid, CARE Nederland, Kerk in Actie, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis, Plan Internationaal Nederland, Terre des Hommes en World Vision.