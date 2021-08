WHO denkt aan namen sterrenbeelden voor nieuwe varianten

De gezondheidsorganisatie WHO overweegt serieus om eventuele nieuwe coronavirusvarianten te vernoemen naar sterrenbeelden, zodra alle 24 letters van het Griekse alfabet zijn gebruikt. Dat zegt de Amerikaanse epidemioloog Maria Van Kerkhove van de WHO in de Britse krantDe WHOdat coronavirusvarianten voortaan aangeduid zouden worden met een Griekse letter. Daarmee was de organisatie niet alleen af van de ingewikkelde namen die wetenschappers gebruikten, maar voorkwam ze ook dat landen waar de varianten voor het eerste opdoken een slechte naam kregen.De bekendste zijn nu de alfa-, bèta-, gamma- en deltavariant van het virus. Voorheen werd er gesproken van de Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant. In totaal heeft de WHO nu elf varianten erkend. Er zijn dus nog dertien letters van het Griekse alfabet over.Volgens Van Kerkhove staan namen van sterrenbeelden het hoogst op het lijstje van de WHO om te gebruiken voor toekomstige varianten. Dat betekent dat varianten mogelijk vernoemd gaan worden naar sterrenbeelden als Leeuw, Ram, Tweelingen of Orion. Binnen de WHO werd volgens de epidemioloog in eerste instantie gedacht aan Griekse goden of godinnen. "Maar ik zei: alsjeblieft, laat me dat alsjeblieft niet in het openbaar zeggen", aldus Van Kerkhove, die al opzag tegen de moeilijke uitspraak van sommige van die namen.Ondertussen waarschuwt Van Kerkhove dat er in de toekomst mogelijk nieuwe varianten ontstaan die de vaccins weten te omzeilen. "Daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen vertrouwen op vaccins, maar er ook echt alles aan doen om de overdracht van het virus te verminderen", zegt ze.