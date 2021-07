Avondklok in populaire Catalaanse steden wordt verlengd

De avondklok in de Spaanse regio Catalonië wordt verlengd. In onder meer de populaire badplaatsen Salou en Sitges en hoofdstad Barcelona blijft het tot en met volgende week vrijdag verboden om tussen 1.00 uur en 6.00 uur buiten te zijn.



De plaatselijke rechtbank oordeelde dat de avondklok, die al twee weken van kracht is, verlengd mag worden. Hiertoe werd besloten vanwege de druk op de plaatselijke ziekenhuizen als gevolg van het stijgende aantal besmettingen.