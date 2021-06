'Twee jaar nodig om achterstand operaties door corona in te halen'

Er is twee jaar nodig om de achterstanden op het gebied van uitgestelde operaties weg te werken, heeft de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) becijferd.



Het gaat om ongeveer 140.000 uitgestelde operaties, waar circa 350.000 uren inhaalzorg voor nodig is. Om het binnen twee jaar voor elkaar te krijgen is volgens de artsen 10 procent meer operatietijd nodig. "En dat terwijl het afgelopen jaar al veel gevraagd is van anesthesiologen en andere zorgmedewerkers", aldus de groep artsen.



De NVA wijst erop dat de inhaalzorg boven op de reguliere zorg komt. "Als we ons alleen zouden focussen op de uitgestelde operaties, dan zou de zorg deze achterstand in twee maanden weg kunnen werken. Deze inhaalzorg komt echter boven op de reguliere zorg die naar het normale niveau moet worden opgeschaald. Er is dus niet zomaar zoveel capaciteit beschikbaar", stellen de anesthesiologen.



Op dit moment wachten in Nederland veel mensen op een operatie. Volgens de NVA leidt dit op lange termijn tot gezondheidsschade en hogere zorgkosten. "Als we elke zaterdag op volle capaciteit doorwerken om operaties in te plannen, dan zouden we de 140.000 uitgestelde operaties in ongeveer anderhalf jaar kunnen uitvoeren. Je moet echter niet vergeten dat medewerkers in de operatiekamers net als veel andere zorgmedewerkers al ruim een jaar dubbele diensten en overuren draaien."