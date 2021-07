Sanquin: driekwart heeft antistoffen tegen corona

Iets meer dan driekwart van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen het coronavirus in het bloed. Het percentage is in de afgelopen week gestegen van 69,5 naar 77, meldt bloedbank Sanquin. Een maand geleden had iets meer dan de helft van de donoren antistoffen en twee maanden geleden bijna een derde van de bloedgevers.



De stijging komt volgens Sanquin door vaccinatie tegen COVID-19. Zo heeft 98 procent van de 70-plussers en 95 procent van de zestigers antistoffen. Bij vijftigers en veertigers is het ongeveer 80 procent en bij dertigers zo'n 50 procent. De vaccinatie ging op leeftijd, van oud naar jong. Sanquin verwacht de komende tijd meer antistoffen bij twintigers te zien.



De onderzoeksafdeling van de bloedbank bestudeert iedere maand ongeveer 2000 bloedmonsters om te kijken of daar antistoffen tegen het virus in zitten. Sanquin kan met testen vaststellen of de antistoffen tegen het virus voortkomen uit vaccinatie of doordat iemand corona heeft gehad. Bij vrijwel alle leeftijdsgroepen komen de antistoffen vooral door vaccinatie.