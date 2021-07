Wederom daling aantal COVID-19-patiënten op ic's

Vaccinatielocatie in Amsterdam twee dagen dicht vanwege festivals

Mensen die op 31 juli en 1 augustus een prikafspraak hebben staan in de NDSM-loods in Amsterdam-Noord moeten een nieuwe afspraak maken. Op die data worden op het terrein namelijk twee festivals gehouden: Pleinvrees en De Zon.



Volgens een woordvoerder van de GGD worden de afspraken geannuleerd, omdat het verenigen van twee grote bezoekersstromen op één dag niet verantwoord zou zijn. "En de festivals hebben recht op dat terrein", aldus de woordvoerder. "Toen wij in de NDSM-loods trokken om te vaccineren, zat alles nog op slot. Deze vaccinatieafspraken werden gemaakt in een periode toen iedereen dacht: er zijn daar geen evenementen."



Mensen met een vaccinatieafspraak voor 31 juli of 1 augustus kunnen dezelfde dag terecht bij een van de andere priklocaties in de hoofdstad, zegt de woordvoerder.