Franse minister spreekt van ongekende stijging van aantal besmettingen

Frankrijk kampt met een ongekende stijging van het aantal nieuwe corona-infecties. Vooral door de besmettelijkere deltavariant zijn er in de afgelopen 24 uur achttienduizend gevallen bij gekomen, waarschuwt minister van Volksgezondheid Olivier Véran.



Dit betekent dat in een week tijd de verspreiding van het coronavirus met ongeveer 150 procent is toegenomen, aldus Véran. Volgens hem is dat tijdens de hele coronacrisis nog niet voorgekomen: "Niet met de oorspronkelijke vorm en evenmin met de Britse, Zuid-Afrikaanse of de Braziliaanse variant." Met zo veel nieuwe besmettingen op één dag is Frankrijk weer terug op het niveau van medio mei.



De minister benadrukt dat er maar één wapen is: vaccinatie. "Het is niet meer de tijd om te twijfelen en te aarzelen, het is tijd voor collectieve immuniteit. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en de enige manier om voor eens en altijd van het coronavirus af te komen."



Tegen eind juli moeten 40 miljoen Fransen een eerste coronaprik hebben gekregen, dat is eerder dan volgens de aanvankelijke planning (eind augustus). Inmiddels zijn 30,8 miljoen Fransen volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Het gaat om bijna de helft van de 67 miljoen inwoners.