VS-waakhond ziet nieuwe bijwerking Janssen-vaccin

Ruzie Turkse en Griekse voetbalclubs om PCR-testen

De Turkse voetbalclub Galatasaray heeft besloten een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Griekse Olympiacos te annuleren en naar huis terug te keren. De club beschuldigde Griekse ambtenaren van discriminatie nadat ze weigerden PCR-testen van de spelers te accepteren, zei de club.



Galatasaray beschreef het incident als "duidelijke discriminatie tegen een Turks team" en zei dat de resultaten van de PCR-tests die Galatasaray eerder had uitgevoerd, niet werden aanvaard door de Griekse ambtenaren. Die eisten dat er nieuwe tests werden uitgevoerd. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu, zei op Twitter dat de behandeling van de club in Griekenland onaanvaardbaar was en zijn ministerie zei dat hij telefonisch met zijn Griekse ambtgenoot Nikos Dendias over het incident had gesproken.



Het incident deed zich voor op een moment dat Ankara en Athene bezig zijn de banden te herstellen en na een onderbreking van vijf jaar directe onderhandelingen te hervatten. Dit in een poging om de politieke spanningen tussen beide landen over energiebronnen en zeggenschap in de Middellandse Zee te verminderen.