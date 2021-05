VS staat achter vrijgeven van patenten op coronavaccins

Duitsland en WHO komen met kenniscentrum voor pandemieën

Duitsland en de gezondheidsorganisatie WHO hebben woensdag hun plan voor een kenniscentrum in Berlijn aangekondigd. In de WHO Global Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence moet kennis over pandemieën worden verzameld en opgeslagen.



De Duitse minister voor Volksgezondheid Jens Spahn riep tijdens een virtuele persconferentie, waar ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel bij aanwezig was, op tot een "wereldwijde reset" in de strijd tegen pandemieën. Volgens Spahn is de wereld onvoldoende voorbereid op een nieuwe pandemie.



"We moeten de gevaren zo snel mogelijk identificeren, waar in de wereld de epidemieën ook plaatsvinden", aldus de minister. "Het systeem waarmee we de eerste signalen detecteren, moeten we met dat doel versterken. Dat doen we met een betere verzameling van medische data en interdisciplinaire risicoanalyses."



Het kenniscentrum in Berlijn heeft als doel gegevens te verzamelen en op risico's te reageren. De WHO en andere partijen moeten toegang krijgen tot het platform.