VS halen vaccinatiedoel Biden maand later dan gepland

Marokko kondigt avondklok af in strijd tegen coronavirus

Marokko heeft een avondklok afgekondigd van 21.00 uur tot 05.00 uur. De regering hoopt met de spertijd, die dinsdag in zal gaan, de uitbraak van het coronavirus af te remmen. Het aantal besmettingen in Marokko stijgt sinds vorige week weer flink.



Reizen tussen steden is beperkt tot medisch noodzakelijke reizen. Mensen die volledig zijn ingeënt tegen het coronavirus mogen op vertoon van hun vaccinatiepaspoort wel tussen steden reizen. In het begin van de coronapandemie was er in Marokko ook een strenge lockdown van kracht en was er een volledig reisverbod. Veel Nederlanders kwamen toen vast te zitten in Marokko en konden niet terug naar Nederland.



Maandag kwamen er ruim 4.000 nieuwe besmettingen bij. Voor het weekend lag de piek op meer dan 9.000. In totaal zijn er 633.923 besmettingen vastgesteld en 9.885 doden.