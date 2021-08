Vaccinatiebewijs nodig voor restaurants en sportscholen in New York

In New York City moet je vanaf 16 augustus een vaccinatiebewijs tonen om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld restaurants, sportscholen en andere activiteiten die binnen plaatsvinden. Dat heeft burgemeester Bill de Blasio dinsdag bekendgemaakt. New York is de eerste grote stad in de Verenigde Staten die deze stap zet. In plaatsen in de staat Californië is eerder dezelfde maatregel genomen.