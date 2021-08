VS gaan volledige vaccinatie eisen van buitenlandse reizigers

Vrijwel alle buitenlandse reizigers naar de Verenigde Staten zullen volledig gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus. Volgens het persbureau Reuters gaat de regering-Biden dit eisen.



Washington is nog bezig met het plan. De vaccinatieplicht is onderdeel van het streven om uiteindelijk alle reisbeperkingen naar de VS te kunnen opheffen, aldus een regeringsfunctionaris. Door de coronapandemie heeft een groot deel van de wereld geen toegang tot de VS.



Het Witte Huis houdt nog vast aan de reisbeperkingen omdat het aantal besmettingen weer stijgt. Het is de bedoeling een ​​nieuw systeem klaar te hebben voor als het reizen kan worden hervat.