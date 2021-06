Lockdown in Melbourne met een week verlengd

De lockdown in de Australische miljoenenstad Melbourne is met een week verlengd, maakte waarnemend premier James Merlino van de Australische staat woensdag bekend. Op andere plekken in de staat Victoria worden maatregelen wel gedeeltelijk versoepeld. De hoop is dat verdere verspreiding van de Kappa-variant, die voor het eerst in India is ontdekt, wordt tegengegaan.



De maatregelen werden op 27 mei ingevoerd nadat er nieuwe coronabesmettingen waren ontdekt. In de laatste 24 uur kwamen daar zes nieuwe besmettingen bij. Er zijn momenteel zestig actieve infecties, waarvan de meeste in Melbourne. Zij zijn bij elkaar mogelijk op ruim 350 plekken geweest waar ze anderen hebben kunnen besmetten, zei Merlino. "Het gaat om een coronavirusvariant die sneller en besmettelijker is dan we ooit hebben gezien."



In Melbourne wonen ongeveer vijf miljoen mensen. Het is de vierde keer sinds het begin van de pandemie dat de stad in lockdown moet.