Voor het eerst sinds oktober minder dan vierhonderd coronapatiënten op ic

Nederlandse ziekenhuizen behandelen donderdag 1.098 coronapatiënten, ruim 1.500 minder dan precies een maand geleden. Daarvan liggen er 394 op intensivecareafdelingen, 26 minder dan op woensdag. Sinds 19 oktober was dat aantal niet zo klein.



Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen daalde afgelopen etmaal met 65 naar 704.



In de afgelopen dagen namen ziekenhuizen 628 nieuwe coronapatiënten op, gemiddeld bijna 90 per dag. Twee weken geleden waren er gemiddeld 180 opnames per dag.