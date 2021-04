Onbekend of mogelijke quarantaineplicht ook voor gevaccineerden gaat gelden

Of mensen die gevaccineerd zijn tegen COVID-19 vrijgesteld kunnen worden van een mogelijke toekomstige quarantaineplicht, kan nu nog niet worden gezegd. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt dat er begin juni genoeg informatie beschikbaar is om te oordelen of vaccinatie overdracht van het virus voldoende tegengaat.



De Tweede Kamer debatteert woensdag over de invoering van een verplichte quarantaine voor mensen die naar Nederland reizen uit bepaalde risicovolle delen van de wereld. Of mensen met een vaccinatiebewijs vrijgesteld kunnen worden van zo'n plicht, hangt af van twee dingen: de mate waarin een prik voorkomt dat je het virus doorgeeft en of bewijs van vaccinatie technisch mogelijk is. Volgens De Jonge is er nu nog niet genoeg informatie om op dat eerste punt een conclusie te trekken.



De minister wijst erop dat er nu op Europees niveau wordt gewerkt aan zo'n coronapaspoort. De Europese Commissie hoopt de invoering van dat bewijs in juni geregeld te hebben. Daarmee kan de drager aantonen dat hij ingeënt of negatief getest is of beschermd is door een eerdere besmetting.