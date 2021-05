In nacht van vrijdag op zaterdag bekend naar welke landen vakanties mogelijk zijn

Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt in de nacht van vrijdag op zaterdag om 1.00 uur bekend welke landen een versoepeld reisadvies krijgen. Tot 15 mei geldt het algemene reisadvies om niet naar het buitenland te reizen, maar vanaf zaterdag komt er weer een reisadvies per land.



De reisadviezen zijn te zien op de website wijsopreis.nl. Te verwachten is dat landen als Portugal en Finland weer een geel reisadvies krijgen. Dat houdt in dat men er waakzaam moet zijn, maar reizen ernaartoe niet langer wordt afgeraden. Ook Spaanse eilanden, zoals Ibiza en Mallorca, en Griekse eilanden in de Egeïsche Zee zouden ervoor in aanmerking komen. Nu hebben alle landen nog een oranje reisadvies. Dat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.



Sommige landen krijgen naast het oranje reisadvies ook het label "zeer hoog risico", bijvoorbeeld als er buitengewoon veel coronabesmettingen zijn of als er een mutatie van het coronavirus rondgaat. Reizigers vanuit die landen moeten tien dagen in quarantaine, die mogelijk verkort kan worden naar vijf dagen bij een negatieve coronatest. Wel moet de Eerste Kamer nog voor het wetsvoorstel hierover stemmen.