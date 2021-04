Nederland ontvangt eerste versnelde lading Pfizer-vaccins

De eerste versnelde extra leveringen van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech komen maandag naar Nederland. Vorige week maakte de farmaceut bekend in het tweede kwartaal vervroegd 50 miljoen doses te kunnen leveren in de Europese Unie. Voor Nederland betekent dit dat 1,92 miljoen vaccins eerder geleverd worden, terwijl die eigenlijk pas in het vierde kwartaal zouden komen. In de komende week levert Pfizer 680.940 doses aan Nederland. Dat zijn er 190.000 meer dan gepland in die week.



De weken erna levert Pfizer telkens 651.690 doses per week, een ruime 140.000 meer per week dan gepland. In week 22 (vanaf 31 mei) komen er meer dan een miljoen doses onze kant op, dat zijn er zo'n 230.000 extra. Dat aantal blijft ongeveer gelijk tot het einde van juni. In totaal levert Pfizer in het tweede kwartaal 9,85 miljoen doses aan Nederland. Van het vaccin zijn twee prikken per persoon nodig.