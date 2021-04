Viroloog en OMT-lid Koopmans bezorgd over volle parken

Belgische burgemeesters: steek niet de grens over voor terrasbezoek

Burgemeesters van Belgisch Limburg roepen hun inwoners op de verleiding van de Nederlandse terrassen te weerstaan. Die gaan woensdag beperkt open terwijl de heropening in België pas voor zaterdag 8 mei staat gepland. De grensgemeenten maken zich vanwege de coronacijfers zorgen dat hun inwoners vanaf woensdag de grens oversteken voor een terrasbezoekje in bijvoorbeeld Maastricht.



De coronacijfers in het Maasland zijn niet goed, zowel aan Belgische als Nederlandse zijde. De burgemeesters vrezen dat terrasgangers de toestand verergeren. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vorige week al dat hij Belgische terrasgangers liever niet ziet komen.



Marino Keulen, burgervader van Lanaken, stelt dat de gevaren opzoeken geen goed idee is. Lanaken is een van de zwaarst besmette gemeenten van het land. "Hier is het slecht, en in Nederland en Maastricht is het niet veel beter." Zijn collega van Maasmechelen, Raf Terwingen, houdt een beetje zijn hart vast, zegt hij. "De besmettingen in Maasmechelen zijn nog altijd extreem hoog, laat dat duidelijk zijn. Het is dus ook verstandig voor Nederlanders om niet naar België te komen."