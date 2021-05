Verwarring in VS door nieuwe vrijheden gevaccineerde Amerikanen

Amerikaanse staten en bedrijven zijn overvallen door de verregaande versoepeling van de richtlijnen voor het dragen van mondkapjes door gezondheidsdienst CDC. Amerikanen die volledig zijn gevaccineerd hoeven in veel gevallen geen mondkapje meer te dragen of onderling afstand te houden.



Verschillende gouverneurs vragen zich af hoe ze de versoepelingen moeten handhaven. Chris Sununu, de gouverneur van New Hampshire, mopperde dat hij het besluit via de pers kreeg te horen. Zijn collega Janet Mills van Maine zei volgens ABC News graag te willen vernemen hoe ze onderscheid kan maken tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde Amerikanen, maar maakte later wel bekend dat haar staat de richtlijnen overneemt.



Staten als Virginia en Oregon hebben eveneens aangegeven het CDC te volgen. Andere staten, waaronder Californië, lieten weten meer tijd nodig te hebben om de nieuwe richtlijnen te bestuderen. Ook grote bedrijven zitten niet allemaal op dezelfde lijn, dus gevaccineerde Amerikanen moeten bij het winkelen goed opletten waar ze zonder mondkapje terechtkunnen.