Veiligheidsberaad bespreekt nieuwe coronamaatregelen

Israël biedt kwetsbaren derde prik

Kwetsbare inwoners van Israël kunnen vanaf nu een extra prik van het Pfizer/BioNTech-vaccin krijgen. Dat maakt gezondheidsminister Natzan Horowitz bekend. Hij overweegt nog of ook de rest van de bevolking de mogelijkheid tot een derde prik krijgt.



De extra vaccinatie is beschikbaar voor mensen die een verzwakt immuunsysteem hebben, bijvoorbeeld als gevolgd van medische aandoeningen of recente operaties. Israël liep lange tijd voorop met het vaccineren van de bevolking, maar mede dankzij de opmars van de deltavariant loopt het aantal besmettingen in het land weer op.



Of een derde prik inderdaad van toegevoegde waarde is voor mensen met een medisch risico, is nog niet bekend.