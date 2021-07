Vanaf 19 juli meeste coronamaatregelen VK opgeheven

De nog resterende coronamaatregelen in Engeland worden vanaf 19 juli opgeheven. Dat zal de Britse premier Boris Johnson maandag naar verwachting tijdens een persconferentie bekendmaken. De Britse regering meldt dat Johnson zijn plannen uiteen zal zetten voor de laatste versoepelingen in Engeland, waaronder zijn plannen rondom afstand houden, het dragen van mondkapjes en thuiswerken.



Naar verwachting zal Johnson tijdens de persconferentie zeggen dat mensen zullen leren leven met het coronavirus, zoals ze dat op dit moment al doen met de griep. Zo zullen nog steeds mensen ernstig ziek worden door het virus en aan de gevolgen ervan overlijden, maar dit zal veel minder voorkomen dan voor de grootschalige vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk.



Volgens de Britse regering neemt het aantal besmettingen in het land vanwege de deltavariant weliswaar toe, maar dit resulteert vooralsnog niet in meer ziekenhuisopnames of sterfgevallen. Het Verenigd Koninkrijk bevindt zich in een relatief vergevorderd stadium van zijn vaccinatiecampagne. Zondag had 86 procent van de bevolking tenminste één prik gehad. 64 procent heeft ook al een tweede vaccin ontvangen.