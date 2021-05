Van Dissel neemt belangrijke wetenschapsprijs in ontvangst

Afgelegen eilandstaat stelt voor het eerst besmetting vast

De afgelegen eilandstaat Palau heeft voor het eerst een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Een in mei gearriveerde reiziger is positief getest op het coronavirus. Volgens de autoriteiten was deze persoon eerder al drie keer negatief getest: één keer voor vertrek naar Palau en twee keer op het eiland tijdens de verplichte quarantaine van twee weken.



Hoewel de reiziger in isolatie is geplaatst, denken de autoriteiten niet dat deze persoon besmettelijk is. "Uit verdere testen komt naar voren dat dit om een oude besmetting gaat", staat in een verklaring. De persoon zou waarschijnlijk in januari al besmet zijn geraakt.



Het eiland in de Grote Oceaan was erin geslaagd het coronavirus te weren door de grenzen ruim een jaar geleden te sluiten. Geen van de 21.000 inwoners raakte daardoor besmet. Palau had tot begin mei korte tijd een reisbubbel met Taiwan.