Opnieuw recordaantal besmettingen in India

India heeft donderdag opnieuw een recordaantal coronabesmettingen genoteerd. In 24 uur tijd werden 412.262 nieuwe positieve coronatests geregistreerd. India meldt ook 3.980 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental door de pandemie op 230.168 komt. Experts vermoeden dat zowel het aantal besmettingen als het dodental in werkelijkheid vijf tot tien keer groter is dan wat de officiële cijfers laten zien. Dat komt doordat niet iedereen met ziekteverschijnselen zich laat testen. Daarnaast worden vermoedelijke sterfgevallen door COVID-19 niet meegenomen in de telling.



India is in een grote gezondheidscrisis beland sinds het aantal positieve tests sinds begin april flink steeg. De zorg kan het grote aantal coronapatiënten niet aan. Naast te weinig middelen om zieken te behandelen, zijn er ook problemen met de bevoorrading en bezorging van coronavaccins, waardoor het aantal vaccinaties in het land afneemt. Per dag worden nu nog zo'n 1,5 miljoen mensen ingeënt. Tijdens de piek van het aantal dagelijkse vaccinaties een maand geleden lag dat veel hoger.