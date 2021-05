Suriname weer in lockdown tijdens feestdagen

Curaçao versoepelt maatregelen tegen COVID-19

Vanaf dinsdag worden de coronamaatregelen in Curaçao versoepeld. Dat heeft de regering zaterdagmiddag bekendgemaakt. De kentekenregeling en autoloze zondag worden afgeschaft, waardoor automobilisten weer zeven dagen per week de straat op mogen in plaats van twee op basis van hun kenteken. Ook worden de beperkingen op bouwactiviteiten opgeheven, kan er (met restricties) weer gesport worden in fitnessruimtes en sportscholen, gaan kapsalons en schoonheidssalons weer open, en worden de tijden om naar het strand te gaan verlengd. De avondklok blijft nog wel gelden.



Het aantal coronabesmettingen op het eiland neemt flink af, evenals het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Vanuit de toeristische sector werd vorige week geklaagd dat de versoepelingen te langzaam verlopen. Volgens de regering wordt er met beleid versoepeld, om te voorkomen dat er later toch weer striktere maatregelen moeten worden genomen.