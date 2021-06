Suriname niet blij met vaccinatieplannen Desi Bouterse

Nieuw-Zeeland heft reisbubble met Australië tijdelijk op

Het is drie dagen lang niet meer mogelijk om zonder coronamabeperkingen te reizen tussen Nieuw-Zeeland en Australië, meldt BBC News. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben dit besloten omdat het aantal besmettingen in delen van Australië oploopt.



Het is voor het eerst dat vanuit Nieuw-Zeeland het reizen zonder coronamaatregelen naar heel Australië niet meer is toegestaan.



Omdat het aantal besmettingen in Australië en Nieuw-Zeeland onder controle was, besloten de twee landen in april dat heen en weer reizen mocht zonder mondkapjes of andere coronamaatregelen. In Australië is de situatie echter verslechterd. Sydney, de grootste stad van het land, ging daarom in lockdown. De stad met ruim 5 miljoen inwoners meldt zondag dertig nieuwe besmettingen, een meer dan de dag ervoor.