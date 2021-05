De Jonge: Ongelukkig om cultuur niet-essentieel te noemen

Hugo de Jonge vindt het achteraf "ongelukkig" dat de cultuursector in de wetgeving voor het toegangstesten is omschreven als niet-essentieel. De demissionair minister van Volksgezondheid zei dinsdag tijdens een debat in de Eerste Kamer dat die term uit een advies van de Gezondheidsraad komt, maar dat het overnemen daarvan "voer voor misverstanden" is geweest.



De Jonge begreep in eerste instantie de ophef in de cultuursector over de term niet-essentieel niet, omdat zijn woorden uit de context gehaald zouden zijn. Een column van Maxim Februari in NRC bracht hem op andere gedachten, zo zei de bewindsman. Februari schreef dat door de minister straks bij wet wordt vastgelegd dat kunst niet-essentieel is. De term niet-essentieel voor de kunst is nu blijvend, waarschuwde de columnist.



De minister zei dinsdag in de senaat die column "vrij treffend" gevonden te hebben. Volgens De Jonge is het werk van kunstenaars en theatermakers "wat het leven mooi maakt" en hebben mensen het ook nodig om optredens te kunnen bijwonen in "zo groot mogelijke zalen". Daar verbond hij overigens verder geen consequenties aan.