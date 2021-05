Surinaamse president: Nederland stuurt 700.000 vaccins

Suriname kan rekenen op de komst van voldoende coronavaccins voor de gehele Surinaamse bevolking. Nederland heeft toegezegd ongeveer 700.000 vaccins naar Suriname te sturen, heeft president Chan Santokhi bekendgemaakt tijdens een openbare bijeenkomst in het district Saramacca.



Santokhi riep iedereen op zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. "We moeten Covid beheersen, laat u zich vaccineren. Er zijn nu al drie, vier landen die al meer dan 75 procent van hun volk hebben gevaccineerd. Zij hebben de markt en hun economie opengegooid. Ze zijn gegaan naar het nieuwe normaal."



Al begin mei zei minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid tijdens een persconferentie dat hij de bevriende landen Nederland en de VS zou vragen vaccins te doneren. Een formeel antwoord op dit verzoek is er echter nog niet gekomen. Wel heeft demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in de Tweede Kamer gezegd dat Nederland een speciale relatie heeft met Suriname en dat hij daarom met Suriname in gesprek zal gaan over het verzoek. Ook de zegsman van Santokhi kan officieel nog niks bevestigen over de komst van de vaccins. De komende dagen moeten hier nog de nodige gesprekken over worden gevoerd, aldus de woordvoerder.