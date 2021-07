Strengere lockdown rond Sydney na recordaantal besmettingen

De bevolkingsrijkste deelstaat van Australië heeft na een wekenlange lockdown in en rond Sydney toch weer een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. De Australische omroep ABC bericht dat de lockdownmaatregelen in delen van New South Wales nu verder worden aangescherpt.



In de deelstaat, waar zich de miljoenenstad Sydney bevindt, is bij nog eens 239 mensen vastgesteld dat ze het virus lokaal hebben opgelopen. Het gaat om de grootste stijging sinds het begin van de pandemie.



Sydney en omliggende gebieden zitten inmiddels al meer dan een maand in lockdown. Het lukt de autoriteiten maar niet om een uitbraak van de besmettelijke deltavariant onder controle te krijgen.



De deelstaat had de lockdown al verlengd tot eind augustus en komt nu met extra maatregelen. Die gaan gelden in acht zwaar getroffen gebieden. Mensen hadden al een geldige reden nodig om hun huis te verlaten en krijgen nu ook opdracht altijd een mondkapje te dragen als ze de deur uitgaan. Ook moeten ze in principe binnen 5 kilometer van hun woning blijven.