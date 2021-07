Een topadviseur van de gezondheidsorganisatie WHO roept Nederlanders op voorzichtig te zijn als ze met vakantie gaan. Catherine Smallwood zegt in een interview met het AD dat landen waar al veel mensen zijn gevaccineerd, zoals Nederland, een bijzondere verantwoordelijkheid hebben. "Die landen mogen niet de bron van de verspreiding van de ziekte te worden.''WHO-functionaris Smallwood vertelt de krant dat Nederlanders "natuurlijk" op vakantie kunnen, maar vraagt mensen wel om vanwege de coronapandemie na te denken over de risico's. "Als je twintig uur in een overvolle bus moet, is dat risico veel groter, dan wanneer je met je eigen auto reist." Ook doen toeristen er volgens de 'senior emergency officer' van de Europese tak van de WHO goed aan te kijken naar hun omgeving: "Is die nauw en besloten, of is er wél voldoende ventilatie? Ga je wandelen in de bergen of ga je naar een groot muziekfestival met veel mensen?''Smallwood benadrukt tegenover de krant dat er voor mensen die niet volledig zijn gevaccineerd nog steeds "aanzienlijke risico's" kleven aan reizen. Het risico is lager voor mensen die wel volledig zijn gevaccineerd. "Hoe graag we het ook zouden willen, het virus is niet verdwenen. Er is nog steeds erg veel virus in de Europese regio en de trends zien er echt niet goed uit."