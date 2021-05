Spanje vanaf 7 juni open voor alle ingeënte toeristen

Spanje verwelkomt vanaf 7 juni gevaccineerde toeristen. Dat vertelde de Spaanse premier Pedro Sánchez op een toerismebeurs in Madrid. Britten mogen vanaf maandag al komen.



Spanje heeft dringend behoefte aan inkomsten. Tot de coronacrisis dankte het land ongeveer 12 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan de toerismesector. In 2019 bezochten ruim 83,5 miljoen toeristen het Zuid-Europese land. 20 procent van de toeristen was Brits en ruim 4,4 procent Nederlands. In de Spaanse toerismesector waren 2,5 miljoen mensen actief.



De werkloosheid is in het coronajaar fors toegenomen en treft momenteel volgens officiële cijfers ruim 16 procent van de beroepsbevolking. Onder jongeren tot 25 jaar is dit percentage met bijna 40 procent veel hoger. De Canarische Eilanden zijn de zwaarst getroffen regio. Ruim een kwart van de beroepsbevolking daar is werkloos. En meer dan de helft van de jongeren onder de 25 jaar heeft geen werk.