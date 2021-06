Spanje heft mondkapjesplicht voor buitenlucht op

Wereldwijd meer dan vier miljoen coronagerelateerde sterfgevallen

Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is vrijdag de vier miljoen gepasseerd, blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is afgenomen, is er in verschillende landen een tekort aan vaccins op het moment dat de Indiase variant (deltavariant) de dominante variant in de wereld wordt.



Het duurde meer dan een jaar tot het dodental als gevolg van COVID-19 de twee miljoen bereikte, terwijl de daaropvolgende twee miljoen sterfgevallen in slechts 166 dagen werden geregistreerd. Vrijdag wordt waarschijnlijk de 2,5 miljardste coronaprik gezet, blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins University.



De top vijf van landen met het hoogste dodental - de Verenigde Staten, Brazilië, India, Rusland en Mexico - vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle coronagerelateerde sterfgevallen in de wereld. Peru, Hongarije, Bosnië, Tsjechië en Gibraltar hebben de hoogste sterftecijfers wanneer wordt gecorrigeerd voor het bevolkingsaantal.



Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan COVID-19 zijn overleden.