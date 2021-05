Snelle heropening dankzij Fieldlabs

De snellere heropening en het organiseren van evenementen vanaf 30 juni is mede te danken aan de informatie die met de Fieldlabs is ingewonnen. Dat stelde demissionair coronaminister Hugo de Jonge vrijdag tijdens de persconferentie.



"Een groot deel van de evenementenzomer kan doorgaan vanwege de Fieldlabs", aldus De Jonge. "We brengen alle lessen in de praktijk die we de afgelopen periode hebben geleerd." Hij merkt op dat er veel kritiek was op de test-evenementen de afgelopen tijd. "Maar hier gaan veel mensen deze zomer echt veel plezier van hebben."