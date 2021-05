Sociale media moeten in India berichten over Indiase variant wissen

De Indiase regering heeft socialemediaplatforms in het land opgedragen om berichtgeving over een Indiase variant van het coronavirus te verwijderen. De regering ontkent dat er een mutatie van het virus bestaat die zijn oorsprong in India vindt. "Er gaat online een valse bewering rond die impliceert dat een 'Indiase variant' van het coronavirus zich over verschillende landen verspreidt. Dit is compleet VALS", staat in de brief, die in handen is van persbureau AFP.

coronavirusvariant B.1.617 werd vorig jaar als eerste in India waargenomen. De mutatie lijkt verantwoordelijk te zijn voor de coronagolf die in de afgelopen weken veel problemen heeft veroorzaakt in Zuid-Azië. Inmiddels is de variant ook in zeker 43 andere landen gezien, waaronder in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De WHO verklaarde de stam vorige week nog als "wereldwijde zorg". Meerdere landen hebben het vliegverkeer vanuit India inmiddels grotendeels stilgelegd en laten passagiers uit het land slechts onder strenge voorwaarden binnen.