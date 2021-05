Rust teruggekeerd in Doetinchem en Deventer

In het centrum van Deventer is voorlopig een einde gekomen aan de feestvreugde. Op het plein Brink, waar woensdagavond een volksfeest was losgebarsten vanwege de promotie van Go Ahead Eagles naar de Eredivisie, stonden rond 01.30 uur nog enkele honderden mensen. Zij drinken bier en zingen liederen. Ook wordt er vuurwerk afgestoken.



De rust is in de nacht van woensdag op donderdag ook in Doetinchem teruggekeerd na de ongeregeldheden die kort na het mislopen van promotie door De Graafschap uitbraken bij stadion de Vijverberg.



Dat laat een woordvoerder van de gemeente namens burgemeester Mark Boumans weten. De ME trad op nadat fans met zwaar knalvuurwerk gooiden en na de wedstrijd tegen Helmond Sport bleven hangen bij het stadion. Ook werden er in de buurt van het stadion vernielingen aangericht.