Minder dan achthonderd coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is donderdag gedaald tot onder de vijfhonderd en de intensive cares behandelen nu minder dan driehonderd coronapatiënten. Daarmee kwam het totale aantal patiënten uit onder de achthonderd, voor het eerst sinds begin oktober.



Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde voor de achttiende dag op rij. Intensivisten en verpleegkundigen hebben nu nog 297 patiënten onder hun hoede, zeven minder dan op woensdag. Het aantal patiënten op de verpleegafdelingen daalde met 44 naar 486. In totaal liggen er dus 783 mensen in het ziekenhuis vanwege COVID-19. In de afgelopen 24 uur zijn 51 bedden vrijgekomen.



Precies een maand geleden, op 10 mei, lagen bijna 2.500 coronapatiënten in de ziekenhuizen.



In de afgelopen 24 uur belandden 51 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling of intensive care. Dat is het kleinste aantal sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens in oktober. In de afgelopen zeven dagen hebben ziekenhuizen 434 coronapatiënten opgenomen.