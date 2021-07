In de afgelopen 24 uur zijn 962 nieuwe coronabesmettingen geteld. Dat is het grootste aantal in iets meer dan twee weken tijd. In Twente en Amsterdam werden aanzienlijk meer mensen positief getest dan in de rest van het land. Beide regio's telden 12,2 positieve tests op elke 100.000 inwoners en voor beide regio's was dat het hoogste niveau in ongeveer een maand tijd. In heel Nederland waren er 5,5 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen.In Twente kregen 77 inwoners in de afgelopen 24 uur te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. De meeste nieuwe coronagevallen (46) waren in Enschede.Ā De brandhaard in Twente was waarschijnlijk discotheek Aspen Valley in het centrum van Enschede. Zekervan de club zijn al positief getest en dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen. De GGD roept alle andere bezoekers ertoe op zich te laten testen, ook als ze geen klachten hebben.In de regio Amsterdam-Amstelland zijn in de afgelopen 24 uur 131 mensen positief getest. Van hen wonen er 108 in Amsterdam. Of ook die nieuwe coronagevallen te maken hebben met uitgaan, weet de GGD daar nog niet.