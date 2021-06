Rode Kruis verlengt coronahulp tot einde van het jaar

Onderzoek: Lockdowns verminderden criminaliteit in steden wereldwijd

De criminaliteit in steden wereldwijd is gedaald door de coronabeperkingen, concluderen onderzoekers van de universiteiten in Cambridge en Utrecht in een recent onderzoek. Het aantal dagelijkse overvallen daalde in alle steden met gemiddeld 35 procent en het aantal mensen dat slachtoffer was van een zakkenroller halveerde bijna. Bij moorden was de afname minder uitgesproken, gemiddeld 14 procent.



Een onderzoeksteam onder leiding van wetenschappers van beide universiteiten heeft in 27 steden wereldwijd, waaronder Amsterdam, Barcelona, ​​Chicago, Sao Paolo en Tel Aviv, onderzocht hoe het aantal misdrijven zich heeft ontwikkeld voor en tijdens de coronabeperkingen. "Geen dronkaards die zich na de kroeg of de bar op straat verspreiden. Geen dagen die doorgebracht worden in winkels, cafés, op het racecircuit of bij voetbalwedstrijden", legt geweldsonderzoeker Manuel Eisner van Cambridge University uit. "Sommige steden hadden zelfs een avondklok. De mogelijkheden die stedelijke criminaliteit aanmoedigen zijn verstikt."