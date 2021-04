RIVM verwacht over één tot twee weken afname bedbezetting

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen "lijkt af te vlakken" en het aantal besmettingen stabiliseert, constateert Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van een duidelijke afname is echter nog geen sprake, zei hij tijdens de technische briefing aan Tweede Kamerleden. Op basis van modelberekeningen verwacht het RIVM dat de daling wel binnenkort zal inzetten.



De bedbezetting in de ziekenhuizen neemt volgens de berekeningen over één tot twee weken af. Van Dissel benadrukt dat de modellen wel "forse onzekerheden" kennen, dus de piek zou zich ook later kunnen voordoen en hoger kunnen zijn dan het instituut nu voorziet.



Het maakt volgens de modellen voor de ic-opnames niet uit of de maatregelen volgende week worden versoepeld of pas half mei, zo zei de RIVM-baas ook tijdens de briefing. Ook dit is echter niet helemaal zeker, zo benadrukte hij.