Walmart legt personeel vaccinatieplicht op

De Amerikaanse supermarktketen Walmart eist dat alle kantoorpersoneel op zijn hoofdkantoor en alle regionale managers begin oktober gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De medewerkers van winkels en distributiecentra moeten per direct weer mondkapjes dragen.



Walmart is de grootste werkgever in de VS. Het bedrijf kon echter niet direct aangeven voor hoeveel mensen de vaccinatie-eis gaat gelden. Wel wordt de beloning na een inenting verdubbeld naar 150 dollar per persoon.



Eerder maakten grote bedrijven als Disney, Google, Netflix en Facebook ook al bekend dat zij van hun personeel eisen dat men zich laat vaccineren. De verwachting is dat meer Amerikaanse bedrijven een vergelijkbare eis gaan stellen.



In Nederland is het overigens niet toegestaan voor een bedrijf om werknemers te verplichten tot vaccinatie. Artikel 11 van de grondwet bepaalt dat iedereen zelf zeggenschap heeft over wat er met zijn of haar lichaam gebeurt.